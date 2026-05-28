Zeugen gesucht: „Rennrad-Gang“ verursacht Moped-Sturz

Wer hat etwas gesehen? In Ampass (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) war eine cirka zehnköpfige Gruppe am Dienstagabend für einen Unfall mit einem Moped verantwortlich, bei dem sich zwei Mädchen verletzt haben.

Die Mopedlenkerin versuchte auszuweichen, stürzte aber bei dem Versuch. Die "Rennrad-Gang" setzte ihre Fahrt einfach fort.

Die Mopedlenkerin versuchte auszuweichen, stürzte aber bei dem Versuch. Die "Rennrad-Gang" setzte ihre Fahrt einfach fort.

Am Dienstag, den 26.Mai 2026 gegen 19 Uhr ereignete sich auf einer Gemeindestraße in Ampass, dem Zufahrtsweg zum sogenannten „Taxer Hof“, ein Verkehrsunfall mit Verletzten und Fahrerflucht. Eine Mopedlenkerin und ihre Mitfahrerin kamen dabei zu Sturz.

10-köpfige Rennradgruppe kam frontal entgegen

Die beiden Mädchen, 15 und 16 Jahre alt, kamen mit dem Moped zu Sturz, als ihnen eine ca. 10-köpfige, bislang unbekannte Rennradgruppe entgegenkam. Die Mopedlenkerin versuchte auszuweichen, kam jedoch zu Sturz, wodurch sich beide Mädchen Verletzungen unbestimmten Grades zuzogen.

Rennradfahrer wichen nicht aus und fuhren nach dem Unfall einfach weiter

Die Rennradgruppe habe sich laut Auskunft der beiden Mädchen auf die ganze Fahrbahnbreite erstreckt und setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Verletzten begaben sich selbstständig ins LKH Hall. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hall iT unter der Tel. 059133/7110-100 zu melden.