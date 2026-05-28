Segelflieger gegen Felswand geprallt: Pilot tot

Tragischer Unfall Donnerstagmittag in Ehrwald (Bezirk Reutte, Tirol): Ein 72-Jähriger war mit seinem Segelflieger aus noch unbekannter Ursache gegen eine Felswand geprallt.

Am Donnerstag, den 28. Mai 2026 gegen 13 Uhr kam es im Gemeindegebiet von Ehrwald zum Absturz eines Segelflugzeugs. Nach ersten Erkenntnissen prallte das Fluggerät aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Nordwand des Breitenkopfs gegen eine Felswand.

Für 72-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät

Der Pilot erlitt dabei tödliche Verletzungen. Bei dem Verunglückten handelt es sich nach aktuellem Stand um einen 72-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus dem Landkreis Rosenheim. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen für Luftfahrtunfallanalyse durchgeführt.