Rad-Unfall mit verletzter Frau und Kind: 26-Jähriger fuhr alkoholisiert

Bei einer Kollision zwischen zwei Fahrrädern wurden in Innsbruck am Donnerstag eine Frau und ihr vierjähriger Sohn verletzt. Der Fahrer des anderen Fahrrads war alkoholisiert.

Am 28. Mai 2026 gegen 15.50 ereignete sich in Innsbruck auf dem Radweg entlang der Franz-Greiter-Promenade ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradlenkern, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 39-Jährige war mit ihrem E-Bike in östliche Richtung unterwegs. Am Fahrrad befand sich ihr 4-jähriger Sohn, der in einem Kindersitz ordnungsgemäß gesichert war. Die Frau beabsichtigte, auf Höhe Rennweg 9 den Rennweg über eine Radfahrüberfahrt von Norden nach Süden zu queren. Zur selben Zeit lenkte ein 26-Jähriger sein Fahrrad auf dem Radweg in westliche Richtung.

Die beiden Fahrräder prallen frontal gegeneinander

Nach ersten Erhebungen fuhr dieser äußerst links auf dem Radweg, wodurch es zu einer frontalen Kollision mit dem entgegenkommenden E-Bike der 39-Jährigen kam. Infolge des Zusammenstoßes kamen beide Fahrradlenker zu Sturz. Die 39-Jährige sowie ihr 4-jähriger Sohn erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden medizinisch versorgt. Ein beim 26-jährigen Unfallbeteiligten durchgeführter Alkomattest verlief positiv.