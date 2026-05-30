Lotto-Ziehung: Tiroler auf einen Schlag eine halbe Million Euro reicher

Freitagabend, am 29. Mai 2026, ist es bei der Lotto-Bonusziehung neben dem obligatorischen 30.000-Euro-Bonus, um gleich zwei Doppeljackpots gegangen. Einer der beiden konnte geknackt werden und war rund 560.000 Euro wert.

Die „sechs Richtigen“ beim Doppeljackpot der Lotto-Ziehung hatte am Freitagabend jedenfalls niemand auf dem Schein. Damit geht es in der nächsten Ziehung, die bereits am Sonntag, 31. Mai 2026, stattfindet, um einen Dreifachjackpot und rund drei Millionen Euro, berichten die Österreichischen Lotterien. Zwei Niederösterreicher hatten immerhin einen Fünfer mit der Zusatzzahl 33, womit jeder von ihnen mehr als 43.000 Euro jetzt aufs Konto bekommt.

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Joker-Gewinner aus Tirol

Keinen Sechser hat es bei LottoPlus gegeben, womit das Geld in den nächsten Rang weiterwanderte und sich die 54 Fünfer über je 4.244,30 Euro „freuen“ konnten. Damit blieb es dem Joker-Doppeljackpot vorbehalten, den größten Gewinn des Abends abzuräumen. Rund 560.000 Euro war dieser wert, die sechs Richtigen beim Joker hatte nämlich nur eine Person am Schein. Ein Tiroler darf sich nun über mehr als eine halbe Million Euro freuen. Ebenfalls freuen darf sich ein Salzburger mit der Quittungsnummer 711 849 7189. Er oder sie wurde nämlich zufällig aus allen teilnehmenden Tipps ausgewählt und bekommt den 30.000-Euro-Bonus. Die gezogenen Zahlen der Ziehung vom Freitag findet ihr in der folgenden Infobox.