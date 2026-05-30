Totalsperre der A13 Brenner Autobahn: Wer Tirol heute umfahren sollte

Eine acht Stunden lange Totalsperre des Brennerkorridors zwischen 11 und 19 Uhr am heutigen Samstag, 30. Mai 2026, wird den Urlauberverkehr in Tirol wohl zum erliegen bringen. Experten erwarten massive Staus und raten von Fahrten durch Tirol ab. Auch das Land Tirol meint: „Umfahren Sie Tirol großräumig. Aufgrund der Sperren ist es nicht möglich, den Brennerkorridor zu nutzen. Es gibt keine lokale Ausweichmöglichkeit.“ Für LKW über 7,5 Tonnen treten die Fahrverbote übrigens schon ab 9 Uhr in Kraft.

Nur Zielverkehr darf A13 Brenner Autobahn verlassen

Neben der achtstündigen Sperre der A13 Brenner Autobahn in beide Fahrtrichtungen gelten auch die Abfahrverbote. Heißt: Die B182 Brennerstraße und die L38 Ellbögener Straße können nicht als Ausweichrouten für den Durchzugsverkehr genutzt werden. Die Autobahn darf nämlich nur der Zielverkehr verlassen – also etwa Anrainer, Arbeiter, die in der Region arbeiten und Urlauber, die in der Region gebucht haben. Übrigens: Ein Tankstopp, mit dem man die Abfahrverbote umgehen will, gilt nicht als Zielverkehr. ARBÖ dazu: „Wer in den betroffenen Bereich fahren muss, sollte einen Nachweis mitführen. Dazu zählen etwa Buchungsbestätigungen, Arbeitgeberbestätigungen, Terminbestätigungen, Lieferpapiere oder vergleichbare Unterlagen.“ An den Grenzübergängen und im Wipptal sollen dafür auch Kontrollen der Polizei und der Landesverkehrsabteilungen durchgeführt werden. Der Durchzugsverkehr sollte Tirol heute also auf jeden Fall umfahren.

Brenner Autobahn auch auf Südtiroler Seite gesperrt

Zusätzlich zur Sperre des Brennerkorridors in Österreich wurden auch Sperren auf Südtiroler Seite angekündigt. Diese gelten auf der A22 ab der Mautstelle Sterzing von 10.30 bis 20 Uhr. In Richtung Norden darf in dieser Zeit kein Fahrzeug fahren. Und die italienischen Behörden behalten sich bei zu extremem Rückstau auch vor, die Sperren nach Süden auszuweiten. Das LKW-Fahrverbot ist in Südtirol bereits seit 7 Uhr in Kraft.

Alternativen zur A13 Brenner Autobahn wohl auch „heillos überlastet“

Die Alternativen halten sich übrigens in Grenzen. Will man über die umliegenden Pässe „entkommen“, erwarten einen auf der Felbertauernstraße, der Reschen Straße und der Ötztal Straße Baustellen und teils einspurige Ampelregelungen. Weicht man großräumig über die A9 Pyhrn Autobahn oder die A10 Tauernautobahn aus, wird man wohl auch viel Geduld haben müssen. Wegen des gleichzeitig stattfindenden Urlauber-Schichtwechsels werden diese nämlich ebenfalls „heillos überlastet“ sein, weiß der ÖAMTC.