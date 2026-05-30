E-Biker stürzt in Bach, stirbt Tage später an schweren Kopfverletzungen

Ein Österreicher, der vor einigen Tagen in der Nacht mit seinem E-Bike auf einer Gemeindestraße in Walchsee (Bezirk Kufstein, Tirol) gestürzt ist, ist nun verstorben, wie die Polizei berichtet.

Der 50-Jährige war in der Nacht auf Montag, 25. Mai 2026, gegen 1.05 Uhr auf der Gemeindestraße in Richtung B172 unterwegs. In einer leichten Rechtskurve hatte er aber aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Rad verloren und ist drei bis vier Meter in das abschüssige Gelände gestürzt. Dort prallte er mit dem Kopf in ein Gewässer, wo er bewusstlos liegen blieb.

Schwer Verletzter ist verstorben

Mehrere Passanten hatten den Unfall bemerkt und zogen den Mann aus dem Bach. Während sie Erste Hilfe leisteten, riefen sie die Rettung. Der Österreicher wurde schwer verletzt ins Klinikum nach Rosenheim (Deutschland) gebracht. Wie die Polizei nun berichtet, ist der Radfahrer am Freitag, 29. Mai 2026, seinen schweren Kopfverletzungen erlegen.