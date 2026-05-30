In Italien findet aktuell eines der größten europäischen Rad-Etappenrennen statt. Der 109. Giro d’Italia läuft von 8. bis 31. Mai 2026 über 21 Etappen und rund 3.460 Kilometer. Am Samstag, den 30. Mai, ging die vorletzte Etappe von Gemona nach Piancavallo über die Bühne – und ein Österreicher trumpft in unserem Nachbarland groß auf. Der Osttiroler Radrennfahrer Felix Gall sicherte sich heute erneut Platz 2 vor dem Dänen Jonas Vingegaard. Dritter wurde der Australier Jai Hindley, der 2022 als Gesamtsieger aus dem Giro d’Italia hervorging. Vor der Schlussetappe am Sonntag deutet alles auf einen Alles deutet auf den ersten Giro-Gesamtsieg von Vingegaard hin. Doch für Gall würde ein zweiter Platz immerhin den bisher größten Erfolg in seiner Radrennkarriere bedeuten.