Fußgängerin von herabfallendem Ast getroffen und verletzt

Heftige Gewitter zogen am gestrigen Sonntag, den 31. Mai über ganz Österreich. Dabei gab es - wie auch schon in den Tagen davor - etliche Feuerwehreinsätze. In Innsbruck (Tirol) kam eine Frau zu Schaden.

Nach heftigen Gewittern in Tirol traf ein herabfallender Ast eine Frau. Sie war noch dazu imstande, selbst die Rettung zu rufen.

Nach heftigen Gewittern in Tirol traf ein herabfallender Ast eine Frau. Sie war noch dazu imstande, selbst die Rettung zu rufen.

Am Sonntag, den 31. Mai 2026, gegen 16.00 Uhr, fiel in Kitzbühel im Bereich Römerstraße während einer Gewitterfront ein Ast von einem Baum und traf eine 68-jährige Fußgängerin am Kopf.

Die Frau konnte noch selbst die Rettung rufen

Dabei zog sich die Frau eine Verletzung unbestimmten Grades zu. Sie setzte selbst die Rettungskette in Gang und wurde von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2026 um 08:37 Uhr aktualisiert