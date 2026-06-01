Felix Gall nach Megaerfolg: „Es war eine fantastische Reise“

Historischer Erfolg für Österreichs Radsport: Felix Gall fuhr beim Giro d'Italia auf Platz zwei und schrieb damit Sportgeschichte. Über seinen sensationellen Erfolg zeigt er sich "stolz und überglücklich".

Der Osttiroler Felix Gall hat am Wochenende in Italien für Furore gesorgt. Beim 109. Giro d’Italia errang der Rennradfahrer Platz 2 in der Gesamtwertung. Drei Wochen lang gab er über 21 Etappen und auf 3.460 Kilometern alles. Nun wurden seine Mühen belohnt und er fuhr als erster Österreicher jemals auf den zweiten Platz beim Giro d’Italia. Den Gesamtsieg holte Jonas Vingegaard aus Dänemark, Dritter wurde der Australier Jai Hindley.

„Stolz und überglücklich“

In den sozialen Medien zieht er eine äußerst positive Bilanz. „Was für eine fantastische Reise die letzten drei Wochen waren“, schreibt er dort auf Englisch. Sein Ziel sei beim Start der Tour ein Podiumsplatz gewesen. „Und es hätte nicht besser laufen können“, schildert Gall. Er bedankt sich auch bei seinem Team, das in den vergangenen Wochen Großartiges geleistet habe. Wie er sich bei der Siegerehrung in Rom fühlte? „Stolz und überglücklich!“ Zu Recht, denn mit seinem Erfolg geht er in die österreichische Radsportgeschichte ein.