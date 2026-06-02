Tiroler (30) gibt sein Geld weg, bekommt es nie wieder

Ein 30-jähriger Tiroler ist im März 2026 über eine Werbeanzeige auf einer Social-Media-Plattform auf eine Online-Trading-Plattform für den Handel von Rohstoffen und Wertpapieren gestoßen. Wie die Polizei berichtet, hat er sich daraufhin dort registriert und wurde schließlich von einem angeblichen Kundendienstmitarbeiter kontaktiert. In weiterer Folge hat man den 30-Jährigen zur Überweisung eines fünfstelligen Geldbetrags verleitet – und das in mehreren Tranchen und auf verschiedene ausländische Konten.

Tiroler zahlte auch weitere Bank- und Steuergebühren

Irgendwann kam aber der Moment, da wollte sich das Opfer den vermeintlichen Gewinn, der entstanden ist, auszahlen lassen. Auf Anweisung der unbekannten Betrüger sollte er dafür weitere Bank- und Steuergebühren leisten, was der 30-Jährige auch tat. Eine Gewinnauszahlung lässt aber bis heute auf sich warten. Dem Betroffenen ist ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden, so die Beamten abschießend.