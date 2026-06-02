Zwei Massagestudios als illegale Bordelle genutzt

Sie stehen im Verdacht, Frauen aus dem Ausland nach Innsbruck geholt zu haben und ihnen nach der Sexarbeit einen erheblichen Teil des Lohns abgenommen zu haben: Betreiberinnen von zwei Massagestudios.

Insgesamt drei Frauen aus zwei Massagestudios in Tirol sollen als illegale Zuhälterinnen fungiert haben.

Insgesamt drei Frauen aus zwei Massagestudios in Tirol sollen als illegale Zuhälterinnen fungiert haben.

Seit Jänner 2026 führt das LKA Tirol Ermittlungen gegen insgesamt drei Betreiberinnen zweier in Innsbruck etablierter Massagestudios. Es besteht der Verdacht, dass zwei aus Bulgarien stammende Frauen im Alter von 42 und 48 Jahren ein Massagestudio als illegales Bordell geführt haben.

Illegale Zuhälterinnen

Die beiden bulgarischen Tatverdächtigen sollen dabei Frauen aus dem Ausland nach Innsbruck gebracht und ihnen einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus der Prostitution abgenommen haben. Weiters stehen noch ein 80-jähriger Österreicher und ein 65-jährigen Spanier im Verdacht darin involviert gewesen zu sein, indem sie im Auftrag der beiden Bulgarinnen Frauen im Ausland angeworben und an die illegalen Bordelle vermittelt haben sollen.

Frauen aus dem Ausland geholt

Beim zweiten Massagestudio steht eine 75 Jahre alte Österreicherin ebenfalls unter Verdacht, ein Massagestudio als illegales Bordell betrieben zu haben. Auch die Österreicherin soll den Sexarbeiterinnen einen erheblichen Teil ihres Lohnes abgenommen haben.

12 Frauen wegen Prostitutions-Ausbübung einvernommen

Im Zuge der Ermittlungen führte das LKA Tirol gemeinsam mit Beamten des SPK Innsbruck, dem BFA Tirol und der Finanzpolizei gerichtlich angeordnete Hausdurchsuchungen an mehreren Adressen im Stadtgebiet von Innsbruck durch. Dabei kam es zu mehreren Sicherstellungen, die den bestehenden Tatverdacht untermauern. Insgesamt wurden 12 Frauen im Alter zwischen 25 und 55 Jahren (Afrika, Südamerika und Europa) wegen der Ausübung der illegalen Prostitution angezeigt und teilweise als Opfer von Zuhälterei einvernommen.

Ermittlungen gegen Tatverdächtige

Gegen die beiden Bulgarinnen, die Österreicherin und die beiden Mittäter aus Österreich und Spanien wird wegen des Verdachtes der Zuhälterei ermittelt. Eines der beiden betroffenen Massagestudios wurde bereits behördlich geschlossen. Alle Personen wurden auf freiem Fuß angezeigt.