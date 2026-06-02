Fake-Plattform bringt 63-Jährigen um sechsstelligen Betrag
Hohe Gewinne und eine gut aufgebaute Website: Für einen 63-Jährigen aus Osttirol führte eine falsche Anlagenplattform zum finanziellen Ruin: Er verlor Geld im sechsstelligen Bereich.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Ein bisher unbekannter Täter erstellte zu einem nicht bekannten Tatzeitpunt eine professionell aussehende Anlageplattform und warb im Internet mit hohen Gewinnen. Dabei verleitete der unbekannte Täter einen 63-jährigen Österreicher zu mehreren Banküberweisungen auf diverse ausländische Konten.
Gewinn wurde nicht ausbezahlt
Als dieser sich den erwirtschafteten Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde er erneut angewiesen, eine weitere Zahlung zu tätigen. Dies lehnte der 63-Jährige ab und daraufhin brach der Kontakt mit dem unbekannten Täter ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Eurobetrag.