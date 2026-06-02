Fake-Plattform bringt 63-Jährigen um sechsstelligen Betrag

Hohe Gewinne und eine gut aufgebaute Website: Für einen 63-Jährigen aus Osttirol führte eine falsche Anlagenplattform zum finanziellen Ruin: Er verlor Geld im sechsstelligen Bereich.

Eine professionell aussehende Plattform warb mit hohen Gewinnen. Ein 63-Jähriger wurde Opfer eines fatalen Betrugs.

Eine professionell aussehende Plattform warb mit hohen Gewinnen. Ein 63-Jähriger wurde Opfer eines fatalen Betrugs.

Ein bisher unbekannter Täter erstellte zu einem nicht bekannten Tatzeitpunt eine professionell aussehende Anlageplattform und warb im Internet mit hohen Gewinnen. Dabei verleitete der unbekannte Täter einen 63-jährigen Österreicher zu mehreren Banküberweisungen auf diverse ausländische Konten.

Gewinn wurde nicht ausbezahlt

Als dieser sich den erwirtschafteten Gewinn auszahlen lassen wollte, wurde er erneut angewiesen, eine weitere Zahlung zu tätigen. Dies lehnte der 63-Jährige ab und daraufhin brach der Kontakt mit dem unbekannten Täter ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Eurobetrag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2026 um 11:12 Uhr aktualisiert