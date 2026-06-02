Schwerer Arbeitsunfall: Hand zwischen Stapler und Asphalt eingequetscht

In Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) kam es am gestrigen Montag zu einem schweren Arbeitsunfall. Dabei wurde die Hand eines Staplerfahrers zwischen dem Fahrzeug und dem Boden eingeklemmt.

Am 01.06.2026, gegen 15.00 Uhr, lenkte ein 29-jähriger Arbeiter einen Gabelstapler auf einem Firmengelände in Leutasch. Als er den Stapler nach rechts lenkte, stürzte dieser auf die linke Seite.

29-Jähriger wurde verletzt in die Klinik Innsbruck eingeliefert

Dabei wurde die linke Hand des Arbeiters zwischen dem Führerhaus des Staplers und dem Asphaltboden eingeklemmt wurde. Ein Arbeiter kam dem Verunfallten zu Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 29-Jährige zog sich bei diesem Unfall schwere Verletzungen an der linken Hand zu und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.