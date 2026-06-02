Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Ein 37-Jähriger wurde heute bei einem Motorradunfall in Tirol verletzt.
Wörgl
02/06/2026
Unfall

Kontrolle verloren und gegen Leitwand geknallt: Motorradfahrer verletzt

In Wörgl in Tirol kam es am Dienstag zu Mittag zu einem Motorradunfall. Ein 37-Jähriger verlor die Kontrolle und krachte gegen eine Leitwand. Er wurde verletzt.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am 2. Juni war ein 37-jähriger Österreicher zur Mittagszeit mit dem Motorrad auf der Loferer Straße von Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel, Tirol) in Richtung Wörgl unterwegs. Im Ortsgebiet von Wörgl passierte es: Nach Angaben der Polizei verlor er in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad, prallte gegen die dortige Leitwand und blieb auf der Fahrbahn liegen. „Der 37-Jährige erlitt bei diese Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein gebracht“, informiert die Polizei. Die Straße war zwischen 12.20 und 13.15 Uhr komplett gesperrt. Neben zwei Polizeistreifen war ein Rettungsfahrzeug, ein Notarztfahrzeug sowie ein Motorrad-Sanitäter im Einsatz.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: