Kontrolle verloren und gegen Leitwand geknallt: Motorradfahrer verletzt

Am 2. Juni war ein 37-jähriger Österreicher zur Mittagszeit mit dem Motorrad auf der Loferer Straße von Hopfgarten im Brixental (Bezirk Kitzbühel, Tirol) in Richtung Wörgl unterwegs. Im Ortsgebiet von Wörgl passierte es: Nach Angaben der Polizei verlor er in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad, prallte gegen die dortige Leitwand und blieb auf der Fahrbahn liegen. „Der 37-Jährige erlitt bei diese Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein gebracht“, informiert die Polizei. Die Straße war zwischen 12.20 und 13.15 Uhr komplett gesperrt. Neben zwei Polizeistreifen war ein Rettungsfahrzeug, ein Notarztfahrzeug sowie ein Motorrad-Sanitäter im Einsatz.