In Siedlungsnähe gesichtet: Tirol gibt Wolf zum Abschuss frei

Das Land Tirol hat am Dienstag eine Abschussverordnung für einen sogenannten Risikowolf in den Bezirken Schwaz und Kufstein erlassen. Hintergrund sind wiederholte Sichtungen des Tieres in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern.

Laut einer Aussendung des Landes Tirol wurde der Wolf mehrfach im Gemeindegebiet von Schlitters (Bezirk Schwaz) beobachtet – und zwar in unmittelbarer Nähe von Siedlungen. Die Sichtungen seien sowohl durch Fotos als auch durch Videoaufnahmen dokumentiert worden. Die Abschussverordnung trat mit ihrer Kundmachung am Dienstag (2. Juni) in Kraft und gilt bis einschließlich 27. Juli 2026. Die zuständige Jägerschaft wurde bereits informiert.

Bevölkerung soll Sichtungen melden

Gleichzeitig appelliert das Land Tirol an die Bevölkerung, Sichtungen von Wölfen und anderen Großraubtieren möglichst rasch zu melden. Dafür wurde seitens des Landes ein eigenes Onlineformular eingerichtet. „Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial“, so das Land abschließend.