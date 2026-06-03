Inntalautobahn nach Verkehrsunfall vorübergehend gesperrt

Die Freiwillige Feuerwehr Hall in Tirol, das Rote Kreuz, ein Notarztteam sowie eine Polizeistreife rückten in der Nacht auf Mittwoch auf die A12 Inntalautobahn aus. Dort ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein Verkehrsunfall forderte in der Nacht auf Mittwoch, dem 3. Juni 2026, die Einsatzkräfte auf der A12 Inntalautobahn im Bezirk Innsbruck-Land. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Deutschland ist aus bislang unbekannter Ursache im Bereich einer Baustelle gegen eine Betonleitschiene gekracht. In der Folge schleuderte das Fahrzeug, in welchem sich auch drei weitere Deutsche im Alter von 17, 18 und 19 Jahren befanden, nach links und kam im Baustellenbereich zum Stillstand. Der Unfallwagen blockierte beide Fahrstreifen. „Die A12 musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden“, heißt es vonseiten der Autobahnpolizei Schönberg, welche gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Hall in Tirol, dem Roten Kreuz, und einem Notarztteam im Einsatz stand.

Zwei Verletzte bei Unfall auf A12

„Durch den Unfall wurden der Beifahrer sowie ein weiterer Insasse verletzt und vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Hall gebracht“, so die Beamten weiter. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die A12 war bis 2.07 Uhr früh komplett gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 06:25 Uhr aktualisiert