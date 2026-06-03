Medizinischer Notfall: Lenker kommt auf Gegenfahrbahn und streift zwei Fahrzeuge

Ein 20-jähriger Autolenker geriet am Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von Reutte (Tirol) aus medizinischen Gründen auf die Gegenfahrbahn. Er touchierte dabei zwei Fahrzeuge und wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus geliefert.

Am 3. Juni 2026 gegen 13.45 Uhr fuhr ein 20-jähriger Deutscher (Landkreis Alb-Donau-Kreis) mit seinem Auto auf der Fernpassstraße B179 im Gemeindegebiet von Reutte in Richtung Deutschland. Im Bereich einer leichten Rechtskurve geriet er, vermutlich aus medizinischen Gründen, auf die Gegenfahrbahn.

Er streifte dabei zwei andere Fahrzeuge

Dabei touchierte er seitlich einen entgegenkommenden Pritschenwagen sowie einen Klein-Lkw, ehe er zum Stillstand kam. Der Deutsche und sein 20-jähriger deutscher Beifahrer (ebenfalls aus dem Alb-Donau-Kreis) erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Reutte gebracht. Die Insassen des Pritschenwagens, zwei Österreicher im Alter von 31 und 55 Jahren, sowie der Fahrer des Kleintransporters, ein 41-jähriger Ukrainer, blieben unverletzt.

Fünf Feuerwehren und 27 Einsatzkräfte vor Ort

An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Reutte war mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften im Einsatz und musste eine erhebliche Ölspur auf der B179 binden.