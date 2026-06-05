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/ ©ÖAMTC/Helge Bauer
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber.
Die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 7“ rückte zu Fronleichnam nach Kals am Großglockner aus.
Kals am Großglockner
05/06/2026
Unglück in Osttirol

Schwerer Alpinunfall: 91-Jähriger stürzt 20 Meter tief ab

Zu einem schweren Alpinunfall kam es am Donnerstag oberhalb einer Schutzhütte in Kals am Großglockner. Ein 91-jähriger Tscheche stürzte zumindest 20 Meter weit über eine steile Böschung.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Per Notruf wurde der Alpinunfall gemeldet. Der 91-Jährige war offenbar oberhalb einer Schutzhütte in Kals am Großglockner in Osttirol über eine steile Böschung in Richtung Tauernbach abgestürzt. Ersthelfer kamen ihm zu Hilfe.

Verdacht auf schwere Kopfverletzung

In weiterer Folge rückte die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 7“ aus. „Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Mann mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Lienz. Auch wird betont, dass derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vorliegen. „Der Mann ist offenbar abgestürzt, als er den Tauernbach beobachtete“, stellen die Polizisten abschließend fest.

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