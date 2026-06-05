Paragleiter krachte gegen Schneekanone: Hubschrauber im Einsatz

Zu einem Paragleitunfall kam es zu Fronleichnam im Bezirk Lienz in Osttirol. Kurz nach dem Start kollidierte ein 55-jähriger Gleitschirmpilot aus Deutschland mit einer Schneekanone.

Die Besatzung des Notarzthubschraubers „Christophorus 7“ sowie die Polizei wurden am Donnerstag zu dem Startplatz „Scheibe“ im Gemeindegebiet von Obertilliach alarmiert. „Bei einem Ausweichmanöver unmittelbar nach dem Start ist ein Paragleitpilot mit einer Schneekanone kollidiert“, berichten die Beamten aus Lienz. Dabei verfingen sich Schirm und Leinen am Mast. Der Pilot wurde mit voller Wucht dagegen geschleudert. Die Einsatzkräfte flogen den Verletzten in das BKH Lienz.