Konto von Pensionistin bis auf den letzten Cent leergeräumt

In den vergangenen Tagen ist eine 77-jährige Tirolerin Opfer von Betrügern geworden. Diese haben ihr das ganze Geld vom Konto gezogen - so lange, bis auch der Überziehungsrahmen ausgeschöpft war.

Der Betrug hat sich im Zeitraum vom 2. bis 5. Juni 2026 ereignet. Die Pensionistin aus Tirol hat am 2. Juni gegen 21 Uhr einen Alarmton auf ihrem Laptop bemerkt und die dort angezeigte Telefonnummer kontaktiert. Der unbekannte Täter hat sich in weiterer Folge als Techniker einer Softwarefirma ausgegeben und der Frau weisgemacht, dass gerade ein Hackerangriff auf das Konto der 77-Jährigen stattfinden würde.

Betrüger wollten noch mehr vom Konto der Tirolerin abbuchen

So hat er es geschafft, dass sie ihm ihre Bankdaten sowie Passwörter gab. In weiterer Folge wurden in den Tagen darauf mehrere Überweisungen auf drei verschiedene österreichische Konten durchgeführt. Mehrere tausende Euro haben so den Besitzer gewechselt. Und eigentlich hätte es noch mehr sein sollen, doch weitere Überweisungen scheiterten laut Polizeiinformationen am ausgeschöpften Überziehungsrahmen. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.

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Was können Banken eigentlich gegen Betrug machen?

Leider ist die 77-Jährige kein Einzelfall. Wir haben vor einigen Monaten etwa über eine Wienerin berichtet, die hunderttausende Euro verloren hat, am Ende waren am Konto nur noch vier Euro. Alles dazu auch hier: Hunderttausende weg: Österreicherin bleiben nur 4 Euro. In diesem Rahmen haben wir uns auch gefragt, was eigentlich Banken gegen solche Betrügereien tun können bzw. müssen. Tatsächlich sind diesen allerdings in manchen Fällen mehr oder weniger die Hände gebunden, wie man auf Nachfrage von 5 Minuten erläutert. Mehr dazu hier: Konto von Österreicherin leergeräumt: Was Banken gegen Betrug machen.