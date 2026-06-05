An Ort und Stelle verstorben: Tiroler (70) in der Schweiz erstochen

Die grausige Tat hat sich bereits am Dienstag, 2. Juni 2026, in Sulgen (Kanton Thurgau) ereignet. Der Tatverdächtige rief im Anschluss an die Bluttat sogar selbst die Polizei und sagte am Telefon, dass er jemanden niedergestochen habe. Der Tiroler verstarb noch an Ort und Stelle an den schweren Stichverletzungen. Zunächst war unklar, um wen es sich beim Opfer handelte, nun ist es klar. Noch unklar ist jedenfalls, wie und warum es zur Tat gekommen ist. Das sei aktuell noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Kriminalpolizei in der Schweiz. Der 65-jährige Tatverdächtige habe sich jedenfalls ohne Widerstand festnehmen lassen.