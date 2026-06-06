48 Werkzeuge gestohlen: Polizei sucht jetzt nach Zeugen

In Brandenberg (Bezirk Kufstein, Tirol) wurde in der Nacht auf den 31. Mai ein Baustellencontainer aufgebrochen und geplündert. Und die Beute kann sich sehen lassen: Insgesamt 48 Bauwerkzeuge („von Hilti bis Husqvarna“, wie die Polizei schildert) wurden gestohlen. Insgesamt entstand ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich. Die Polizeiinspektion Kramsach bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion unter 059133/7213 melden. Ereignet haben soll sich der Einbruch in der Nacht von 30. auf 31. Mai gegen 1 Uhr früh an der Brandenberger Landesstraße bei Kilometer 9.