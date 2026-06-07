Mit 220 km/h erwischt: Raser-Auto in Tirol beschlagnahmt

Ein Pole (52) bretterte am Samstagnachmittag mit einer Geschwindigkeit von bis zu 220 km/h über die A12 Inntalautobahn. Infolgedessen verlor er nicht nur seinen Führerschein. Auch sein Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.

Die Tiroler Polizei zog einen Temposünder auf der A12 Inntalautobahn aus dem Verkehr.

Die Tiroler Polizei zog einen Temposünder auf der A12 Inntalautobahn aus dem Verkehr.

Der 52-Jährige fiel am späten Sonntagnachmittag einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf der Inntalautobahn (A12) westlich von Zirl im Bezirk Innsbruck-Land ins Auge. „Er beschleunigte stark“, heißt es vonseiten der Beamten, welche daraufhin zur Nachfahrt ansetzten. „Im Zuge dessen wurde eine Geschwindigkeit von 220 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h festgestellt.“

Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Die Polizisten hielten den Mann an. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Zudem wurde sein Wagen vorläufig beschlagnahmt. „Eine Sicherheitsleistung im niederen vierstelligen Bereich eingehoben“, stellt die Exekutive abschließend fest.