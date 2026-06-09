Von Minderjährigen sexuelle Handlungen gefordert? 21-Jähriger verurteilt

Am Montag, 8. Juni 2026, wurde über den Fall eines 21-Jährigen am Landesgericht Innsbruck verhandelt, der Mädchen zu sexuellen Handlungen für Drogen gedrängt haben soll. Er wurde verurteilt: zu einem Jahr teilbedingter Haft.

Im Gegenzug für Drogen oder Vergünstigungen bei Drogen soll ein 21-Jähriger von minderjährigen Mädchen und Jugendlichen sexuelle Handlungen gefordert haben, so die schockierenden Vorwürfe, wegen derer ebenjener junger Mann am Montag in Innsbruck vor Gericht stand. Unter anderem soll der damals 20-Jährige dabei von einer erst 14-Jährigen Oralverkehr für zwei Ecstasy-Tabletten bekommen haben, berichtet die „Kronen Zeitung“. Auch Nacktbilder soll er von seinen Opfern gefordert haben.

Das ist das Urteil

Vor Gericht soll er dem Bericht zufolge ein Teilgeständnis abgelegt haben. Der nun 21-Jährige wurde schließlich nicht rechtskräftig zu einem Jahr Haft verurteilt, wobei vier Monate davon unbedingt sind. Diese ist er allerdings schon in Untersuchungshaft gesessen. Zusätzlich muss er an drei seiner Opfer je 4.000 Euro zahlen.