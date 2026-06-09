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/ ©Montage: Canva & RK / Trummer
Bild auf 5min.at zeigt einen Sanitäter im Bus.
In Innsbruck kam es zu einem Busunfall.
Innsbruck
09/06/2026
Polizei vor Ort

Sieben Verletzte nach Bus-Unfall in Innsbruck

Beim Abbiegevorgang übersah der Buslenker ein anderes Fahrzeug und musste abrupt abbremsen. Dabei wurden sieben Personen verletzt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)
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Am Dienstagvormittag war ein 59-jähriger Österreicher mit einem Linienbus in Innsbruck (Tirol) auf der Schidlachstraße in Richtung Osten unterwegs. An der Kreuzung mit der Südbahnstraße wollte der Buslenker nach links abbiegen, übersah dabei jedoch ein anderes Fahrzeug und musste abrupt abbremsen. Dabei kamen sieben Fahrgäste im Bus zu Sturz und verletzten sich leicht.

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