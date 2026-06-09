Sieben Verletzte nach Bus-Unfall in Innsbruck

Am Dienstagvormittag war ein 59-jähriger Österreicher mit einem Linienbus in Innsbruck (Tirol) auf der Schidlachstraße in Richtung Osten unterwegs. An der Kreuzung mit der Südbahnstraße wollte der Buslenker nach links abbiegen, übersah dabei jedoch ein anderes Fahrzeug und musste abrupt abbremsen. Dabei kamen sieben Fahrgäste im Bus zu Sturz und verletzten sich leicht.