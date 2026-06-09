Auto in Gastgarten geschoben: Fünf Verletzte nach schwerem Unfall in Innsbruck

Bei einem schweren Unfall in Innsbruck wurden fünf Personen verletzt. Ein überholendes Auto krachte gegen einen parkenden Wagen und schob diesen mitten in einen Gastgarten.

Nach der Kollision in der Maximilianstraße wurde ein parkendes Auto in einen Gastgarten geschoben. Fünf Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Nach der Kollision in der Maximilianstraße wurde ein parkendes Auto in einen Gastgarten geschoben. Fünf Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall in der Innsbrucker Maximilianstraße hat am Dienstagnachmittag fünf Verletzte und erheblichen Sachschaden gefordert. Gegen 15:10 Uhr war ein 28-jähriger deutscher Staatsbürger, der in Tirol wohnhaft ist, mit seinem Wagen in Richtung Westen unterwegs und wollte auf Höhe der Hausnummern 3 bis 5 links in eine Parklücke einbiegen. Im selben Moment setzte ein 20-jähriger Autofahrer zum Überholen an, woraufhin die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Wagen des 20-Jährigen außer Kontrolle und krachte gegen ein am linken Fahrbahnrand abgestelltes Auto.

Gastgarten getroffen, fünf Personen verletzt

Der Zusammenstoß war, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit des jungen Fahrers, so heftig, dass der parkende Pkw in den angrenzenden Gastgarten eines Lokals geschoben wurde. Der Gastgarten wurde dabei massiv beschädigt, Personen hielten sich zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise nicht darin auf. Durch die Kettenreaktion wurden noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt, die hinter dem Gastgarten abgestellt waren. Der Unfall forderte zudem Opfer unter den Passanten: Eine 17-jährige Fußgängerin aus Baden-Württemberg, die gerade auf dem Gehweg neben dem gerammten Auto unterwegs war, erlitt Verletzungen. Ebenfalls verletzt wurde ein 69-ihriger Österreicher. Er wollte gerade auf Höhe der Maximilianstraße 3 in sein dort parkendes Auto einsteigen, als der überholende Wagen des 20-Jährigen die geöffnete Fahrertür erfasste.

Kind (2) blieb unverletzt

Insgesamt mussten fünf Verletzte unbestimmten Grades von der Rettung in das Landeskrankenhaus Innsbruck eingeliefert werden. Ein zweijähriges Kind, das im Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers saß, blieb unverletzt.