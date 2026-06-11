Im Schnee: Tiroler Gastronom sarkastisch – „Im Juni haben sie gesagt…“

Der Juni hat in den letzten Tagen einige spannende Wetterkapriolen gebracht. Auf sehr warme, frühsommerliche Temperaturen folgte ein Kälteeinbruch. Dass dieser in höheren Regionen auch Schnee gebracht hat, zeigt ein Video.

Auf einige sehr heiße Tage folgten Gewitter und stellenweise auch Unwetter. Zuletzt am gestrigen Mittwoch, 10. Juni 2026, etwa in Kärnten. Alles dazu auch hier: Gewitterfront zog Spur der Verwüstung in Kärnten. Eine Kaltfront brachte in ganz Österreich auch eine deutliche Abkühlung von rund 30 auf teils weniger als 20 Grad. In höheren Lagen sorgte das dann sogar wieder für die ein oder andere Schneeflocke.

Im Tiroler Kühtai auf rund 2.000 Metern hat es geschneit

So etwa im Tiroler Kühtai auf rund 2.000 Metern Seehöhe. Dort hat das beliebte Dorfstadl Anfang Juni aufgesperrt. Gastronom Chris Rettenwender zeigt in einem Video auf Facebook nun verschneite Szenen. „Im Juni haben sie gesagt, muss ich aufsperren. Im Juni ist wunderschönes Wetter“, erzählt er in die Kamera. Und weiter: „Es ist fein warm, man kann perfekt sitzen auf unserer Sonnenterrasse und ein Haufen Motorradfahrer kommen.“ In seiner Stimme schwang freilich einiges an Sarkasmus und vermutlich auch Unglauben mit. Auf der Terrasse bildete sich nämlich schon eine Schneeschicht, von Motorradfahrern war weit und breit nichts zu sehen.

©bergfex / Innsbruck So sieht es im Tiroler Kühtai aktuell aus.

So geht es mit dem Wetter in Österreich jetzt weiter

Die Wetterkapriolen mit Schnee bis auf unter 2.000 Metern werden jetzt aber natürlich nicht zur Normalität. Lediglich am heutigen Donnerstag, 11. Juni 2026, kann es hier und da noch einmal bis auf 2.000 Meter herunterschneien. In den kommenden Tagen wird es dann wieder etwas wärmer. So soll es laut „GeoSphere Austria“ am Sonntag etwa wieder bis zu 27 Grad in Österreich haben. Schnee ist dann keiner mehr in Sicht. Und jener Schnee, der aktuell etwa noch im Kühtai auf den Wiesen liegt, wird dann wohl auch schmelzen.