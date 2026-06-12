Rutschig und schneebedeckt: Wanderer und Hund stürzen 40 Meter ab

In Brandberg (Zillertal, Tirol) kam es am gestrigen Donnerstag zu einem heiklen Alpinunfall. Zwei Deutsche und ihr Hund rutschten etwa 40 Meter ab und wählten den Notruf.

Der Steig auf fast 3.000 Metern Höhe war teils schneebedeckt. Der rutschige Untergrund wurde den Wanderern zum Verhängnis.

Der Steig auf fast 3.000 Metern Höhe war teils schneebedeckt. Der rutschige Untergrund wurde den Wanderern zum Verhängnis.

Am Donnerstag, den 11. Juni 2026 stiegen eine 29-jährige Deutsche und ein 34-jähriger Deutscher gegen 15.20 Uhr mit einem Hund über einen Steig und zum Teil auch über Almwiesen vom 2.277 Meter hohen Geiskopf ab. Aufgrund der Niederschläge der letzten Tage waren sowohl der Steig als auch die Almwiesen teilweise schneebedeckt.

Rutschen aus und stürzen 40 Meter ab

Auf dem cirka 35 Grad steilen Gelände rutschten die beiden schließlich aus und kamen etwa 40 Meter unterhalb in den Latschen zum Liegen. Der 34-Jährige setzte daraufhin den Notruf ab. Die Frau wurde vom Notarzthubschrauber mit dem Tau geborgen und zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen.

Stark unterkühlt

Der Mann und sein Hund wurden von Mitgliedern der Bergrettung Mayrhofen gesichert und schließlich mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Er wurde mit dem Rettungswagen zu einem ortsansässigen Arzt gebracht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge blieben die beiden Deutschen unverletzt, waren jedoch stark durchnässt und unterkühlt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2026 um 10:20 Uhr aktualisiert