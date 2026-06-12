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/ ©Montage: 5 Minuten & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Polizeibeamten, der vor einem tankenden Lkw steht.
Die Unbekannten haben unter anderem den Treibstoff aus den Tanks der Baumaschinen abgezapft.
Kundl
12/06/2026
Polizei berichtet

Diebe brechen in Baustelle ein, zapfen 600 Liter Diesel ab

Hunderte Liter Diesel sind über Nacht von einer Baustelle in Tirol verschwunden. Unbekannte haben dort gewütet, wie die Polizei nun berichtet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)
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In der Nacht auf Freitag, 12. Juni 2026, haben bisher unbekannte Täter auf einer Baustelle in Kundl (Bezirk Kufstein, Tirol) die Vorhängeschlösser von mehreren Lagerkisten und Baumaschinen aufgebrochen. Dabei haben sie rund 600 Liter Diesel aus einem Kunststofftank sowie den Treibstoff aus den Tanks der dortigen Baumaschinen abgezapft und gestohlen. Durch die Tat ist laut Polizeiinformationen ein schaden im unteren vierstelligen Eurobereich entstanden. Es wird ermittelt.

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