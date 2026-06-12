Polizei kontrolliert 27-Jährigen, plötzlich deckt Zeuge alles auf

Es war eine Verkehrskontrolle, die Dienstagnachmittag, am 9. Juni 2026, in Innsbruck den Stein ins Rollen bringen sollte. Am Ende wurde ein 27-Jähriger unter anderem wegen Verdachts der Zuhälterei in die Justizanstalt gebracht.

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Dienstagnachmittag, 9. Juni 2026, wurden ein 27-jähriger Rumäne und dessen 22-jährige Begleiterin (ebenfalls aus Rumänien) wegen einer Verwaltungsübertretung vorläufig festgenommen. In weiterer Folge sind die Beamten von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht worden, dass es sich beim 27-Jährigen um einen Zuhälter handeln könnte. Außerdem wurde bekannt, dass sich zwei Frauen, die von ihm zur Prostitution gezwungen worden seien, in einem nahegelegenen Lokal aufhalten würden. Die beiden 23-jährigen Rumäninnen wurden daraufhin befragt.

Junge Frauen mit „Loverboy-Methode“ angeworben

Die Angaben, die die beiden gegenüber der Polizei machten, erhärteten den Verdacht gegen den 27-Jährigen. Die beiden jungen Frauen seien mit der „Loverboy-Methode“ (Vortäuschen einer Liebesbeziehung) angeworben worden und würden teils schon seit Monaten der Prostitution nachgehen, so die Beamten weiter. Die Einnahmen hätten sie dabei an den Tatverdächtigen abgeben müssen. Eine der Frauen sei sogar vom Beschuldigten verletzt und bedroht worden und habe große Angst vor ihm. Der 27-Jährige wurde daraufhin wegen des Verdachts der Zuhälterei und der schweren Nötigung festgenommen.

27-Jähriger in Justizanstalt gebracht

In weiterer Folge erhärtete sich gegen ihn auch der Verdacht der Urkundenunterdrückung, der Körperverletzung und der Sachbeschädigung. Gegen die 22-jährige Begleiterin ergab sich der Verdacht, einen Tatbeitrag geleistet sowie eine der Frauen gefährlich bedroht zu haben. Der 27-Jährige wurde schließlich über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt gebracht.