Unfall auf B172 hat tödliches Ende: 24-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Am 30. Mai 2026 hat sich in Kössen (Bezirk Kitzbühel, Tirol) ein schwerer Unfall ereignet. Wie nun bekannt wurde, ist dabei ein 24-jähriger Bulgare verstorben.

Ein 24-jähriger Bulgare war Ende Mai auf der B172 aus Richtung Kössen kommend in Richtung Walchsee „vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs, hieß es im Polizeibericht damals. In einer leichten Rechtskurve hat er daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, dieses hat sich in weiterer Folge mehrmals um die eigene Achse gedreht. Dabei ist er erst mit zwei Straßenleitpflöcken kollidiert und ist dann in den Gegenverkehr geraten und gegen das Auto eines 19-jährigen Deutschen geschleudert. Insgesamt wurden beim Unfall vier Menschen verletzt, dem 19-Jährigen ist dann auch noch ein 69-Jähriger hinten aufgefahren.

Unfall hat tödliches Ende

Der Bulgare musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Die B172 war während der Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt, an den drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Wie die Polizei nun berichtet, ist der Bulgare am 11. Juni 2026 schließlich an seinen schweren Verletzungen in der Klinik Innsbruck verstorben.