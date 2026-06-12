Dritte Anklage gegen Benko: Haselsteiner-Stiftung um 5 Millionen gebracht?

Jetzt steht scheinbar auch die dritte Anklage gegen Signa-Gründer René Benko. Eine solche wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft eingebracht.

Die Vorwürfe, denen sich Benko nun stellen wird müssen: Er soll die Stiftung von Investor Hans Peter Haselsteiner mittels wahrheitswidriger Garantie um fünf Millionen Euro gebracht haben. Diese sollen sich aus einer Überweisung von 3,3 Millionen Euro an die Signa Holding und weiteren 1,7 Millionen Euro, bei denen die Stiftung dazu verleitet worden sein soll, sie nicht zurückzufordern, zusammensetzen.

Hat René Benko ein teures Jagdgewehr verborgen?

Gleichzeitig hätten der Garantieerklärung zufolge bis spätestens 30. April 2024 die fünf Millionen Euro an die Privatstiftung bezahlt werden sollen, was nicht geschehen sei, heißt es weiter. Die Anklage ist nicht rechtskräftig. Ebenfalls vorgeworfen wird Benko, dass er sein 80.000 Euro teures Jagdgewehr verborgen haben soll. Benkos Anwalt weist beide Vorwürfe zurück, Benko selbst bestreitet sämtliche Vorwürfe. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Zwei Schuldsprüche gegen Benko, Urteile nicht rechtskräftig

Seit mittlerweile Jänner 2025 sitzt der Immobilieninvestor in Untersuchungshaft. In den zwei bisherigen Prozessen wurde er verurteilt. Der erste Prozess hat ihm eine zweijährige Haftstrafe gebracht, im zweiten Prozess gab es 15 Monate auf Bewährung sowie eine Geldstrafe. Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig.