„Nehmen niemanden mehr auf“: Fast jeder zweite Kassenarzt in Tirol mit Patientenstopp

Fast jede zweite Kassenpraxis in Tirol nimmt derzeit keine neuen Patientinnen und Patienten mehr an. Das geht aus Daten der Plattform krankenversichern.at hervor. Tirol liegt damit über dem bundesweiten Durchschnitt.

Konkret sind es laut der Plattform krankenversichern.at 45 Prozent, die derzeit keine neuen Patienten mehr aufnehmen können. Laut Ärztekammer sind bestimmte Fachgebiete von diesem Engpass besonders stark betroffen.

Augenheilkunde, Gynäkologie, Kindermedizin

Laut Stefan Kastner, dem Präsidenten der Tiroler Ärztekammer, ist das Problem der begrenzten Patientenaufnahme in Facharztpraxen bereits seit Jahren sichtbar. Wie er gegenüber dem ORF Tirol berichtet, gäbe im gesamten Bundesland vor allem in der Gynäkologie und im Oberland speziell in der Augenheilkunde Engpässe. Auch bei der kinderärztlichen Versorgung sieht es laut Kastner im Raum Innsbruck teilweise schlecht aus.

Tiroler Ärztekammer fordert Ausbau von Kassenstellen

Das Problem liege aber nicht an unbesetzten Stellen, sondern an deren Gesamtzahl: Die aktuellen Kapazitäten würden nicht für eine flächendeckende Betreuung ausreichen. Weil der niedergelassene Sektor zu schwach aufgestellt sei, könne er die Krankenhäuser kaum wie gewünscht entlasten. Schon seit längerem fordert die Tiroler Ärztekammer deshalb einen Ausbau der Kassenstellen, insbesondere in Gebieten mit hohem Bedarf. Bisher konnte das allerdings noch nicht umgesetzt werden. Um die Versorgung zu verbessern, wären laut dem Ärztekammer-Präsidenten zusätzlich zu den Kassenstellen auch attraktivere Rahmenbedingungen notwendig.