Motorrad erfasst Kinderwagen – meterweit fortgeschleudert

Bei einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Kinderwagen in Barwies wurden am Freitag eine Mutter und ihr einjähriger Sohn verletzt.

Am gestrigen Freitag, dem 12. Juni 2026, ereignete sich gegen 16 Uhr im Gemeindegebiet von Barwies (Imst/Tirol) ein Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger deutscher Staatsbürger war mit seinem Motorrad auf der Mieminger Straße (B189) von Obsteig kommend in Richtung Osten unterwegs. Zur selben Zeit überquerte eine 30-jährige Österreicherin den Zebrastreifen. Sie schob dabei einen Kinderwagen vor sich her, in dem ihr einjähriger Sohn lag. Der Motorradlenker erfasste den Kinderwagen. Durch den Aufprall wurde der Kinderwagen mehrere Meter fortgeschleudert und blieb schließlich auf der Seite liegen.

Mutter und Kind leicht verletzt

Dass dem einjährigen Buben nicht noch Schlimmeres passierte, verdankt er der ordnungsgemäßen Sicherung im Sitz: Er verblieb trotz des Sturzes angeschnallt im Wagen. Nach polizeilichen Informationen kamen sowohl die Mutter als auch ihr Kleinkind mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht und dort ambulant behandelt. Am Kinderwagen entstand erheblicher Sachschaden, der Biker blieb unverletzt.