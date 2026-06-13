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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein rettungshubschrauber zu sehen.
Ein 77-jähriger Mann musste nach einem schweren Sturz auf einer Baustelle per Hubschrauber ins Spital geflogen werden.
Fließ
13/06/2026
Heli-Einsatz

77-Jähriger stolpert auf Baustelle und stürzt 5 Meter ab

Heute Nachmittag kam es in Fließ zu einem Rettungseinsatz. Ein 77-jähriger Mann stolperte beim Transportieren eines Balkens und schlug auf einem Betonboden auf.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Am heutigen Samstag, dem 13. Juni 2026, kam es gegen 14.30 Uhr auf einer Baustelle im Gemeindegebiet von Fließ (Tirol) zu einem Unfall. Ein 35-jähriger und ein 77-jähriger Österreicher waren gerade damit beschäftigt, gemeinsam einen schweren Holzbalken zu transportieren, als das Unglück seinen Lauf nahm. Während des Tragens stolperte der 77-jährige Mann. In der Folge stürzte er rund fünf Meter tief über ein Vordach hinweg und schlug auf einem darunter befindlichen Betonfundament auf. Er zog sich bei dem Aufprall Verletzungen zu. Der Mann wurde in das nahegelegene Krankenhaus Zams geflogen.

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