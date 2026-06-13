77-Jähriger stolpert auf Baustelle und stürzt 5 Meter ab

Am heutigen Samstag, dem 13. Juni 2026, kam es gegen 14.30 Uhr auf einer Baustelle im Gemeindegebiet von Fließ (Tirol) zu einem Unfall. Ein 35-jähriger und ein 77-jähriger Österreicher waren gerade damit beschäftigt, gemeinsam einen schweren Holzbalken zu transportieren, als das Unglück seinen Lauf nahm. Während des Tragens stolperte der 77-jährige Mann. In der Folge stürzte er rund fünf Meter tief über ein Vordach hinweg und schlug auf einem darunter befindlichen Betonfundament auf. Er zog sich bei dem Aufprall Verletzungen zu. Der Mann wurde in das nahegelegene Krankenhaus Zams geflogen.