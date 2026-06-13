Auf Auto aufgefahren: Motorradlenkerin (49) in Tirol schwer verletzt

Nach einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad musste eine 49-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am heutigen Samstag, dem 13. Juni 2026, ereignete sich gegen 12.15 Uhr ein Verkehrsunfall im Bezirk Schwaz (Tirol). Eine 34-jährige deutsche Staatsbürgerin war mit ihrem Auto auf der Achenseestraße (B181) von Wiesing kommend in Fahrtrichtung Maurach unterwegs. Die Autofahrerin musste verkehrsbedingt abbremsen.

Aufprall im Heckbereich

Eine direkt hinter dem Auto fahrende 49-jährige Österreicherin konnte nicht mehr abbremsen und prallte in das Auto. Die 49-jährige Motorradlenkerin zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.