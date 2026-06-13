20-Jähriger in Hall ausgeraubt: Duo mit Schreckschusswaffe festgenommen

Vorfall am Freitagabend im Gemeindegebiet von Hall: Zwei junge Männer sollen einen 20-Jährigen verprügelt und ausgeraubt haben. Die Polizei stellte illegale Waffen sicher. Das Duo sitzt in Haft.

Am Abend des 12. Juni 2026 kam es im Gemeindegebiet von Hall (Tirol) zu einen Vorfall unter jungen Erwachsenen. Ein 18-jähriger und ein 20-jähriger Österreicher stehen im Verdacht, einen ebenfalls 20-jährigen Mann attackiert zu haben. Das Duo soll auf das Opfer eingeschlagen und ihm anschließend einen zweistelligen Bargeldbetrag direkt aus der Geldtasche geraubt haben.

Nötigung und Erpressungsversuch

Damit nicht genug: Die beiden mutmaßlichen Täter gaben sich mit der Beute nicht zufrieden. Sie stehen zudem im Verdacht, das schwer geschockte Opfer zu einer Online-Überweisung sowie zu einer Bargeldabhebung am Bankomaten gezwungen zu haben. Auch sollten sie versucht haben das Opfer zu einer Falschaussage zu nötigen. Für die Beiden klickten die Handschellen. Beide Männer führten eine Schreckschusswaffe samt passender Munition mit sich, bei einem wurde zusätzlich ein Teleskopschlagstock gefunden. Gegen die Männer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Sie wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.