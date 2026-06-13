Heli-Einsatz: 9-jähriges Mädchen von Auto erfasst

Heute gegen 18 Uhr kam es auf einer Gemeindestraße in Kappl zu einer Kollision. Ein Kind lief über die Fahrbahn und wurde vom Wagen einer jungen Lenkerin erfasst. Die Neunjährige wurde ins Spital geflogen.

Am heutigen Samstag, dem 13. Juni 2026, ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Kappl (Tirol). Eine 22-jährige österreichische Staatsbürgerin war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Auto auf einer Gemeindestraße in Fahrtrichtung des Gemeindezentrums unterwegs. Zeitgleich lief ein neunjähriges österreichisches Mädchen über die Fahrbahn der Gemeindestraße. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren, woraufhin es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Kind kam. Das Mädchen wurde verletzt ins Krankenhaus Zams geflogen.