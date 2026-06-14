Auto schlittert auf Parkplatz und rammt mehrere Autos – Verletzte

Ein mißglücktes Ausweichmanöver führte am Samstagnachmittag auf der B171 zu einem Unfall. Ein Wagen kam von der Straße ab und raste auf einen Supermarkt-Parkplatz. Sechs Personen wurden verletzt.

Nach einem Ausweichmanöver auf der B171 raste ein Pkw auf einen Parkplatz in Hall und beschädigte mehrere Autos.

Nach einem Ausweichmanöver auf der B171 raste ein Pkw auf einen Parkplatz in Hall und beschädigte mehrere Autos.

Am gestrigen Samstag, dem 13. Juni 2026, ereignete sich gegen 14.30 Uhr im Ortsgebiet von Hall in Tirol ein Verkehrsunfall. Ein 38-Jähriger bog mit seinem Auto auf die B171 Tiroler Straße in Fahrtrichtung Osten ein. Kurz darauf bremste er seinen Wagen vor einem Schutzweg vorschriftsmäßig bis zum Stillstand ab, um einem Fußgänger das sichere Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Das berichtet die LPD Tirol.

Fahrt über den Grünstreifen

Ein direkt nachfolgender 49-jähriger Österreicher führte daraufhin ein Ausweichmanöver durch. Dabei touchierte sein Auto jedoch die rechte Front sowie den Außenspiegel des stehenden Autos. In weiterer Folge kam sein Wagen rechts von der Fahrbahn ab, überrollte eine Verkehrsleiteinrichtung sowie einen Grünstreifen und schoss über die Nebenfahrbahn direkt auf den Parkplatz eines dortigen Lebensmittelgeschäftes.

Sechs Verletzte und hoher Sachschaden

Auf dem Supermarkt-Parkplatz endete die Fahrt schließlich mit einer Kollision mit mehreren dort abgestellten Fahrzeugen. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt. An insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen: