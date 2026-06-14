Auf Gegenfahrbahn geraten: 79-jähriger Biker nach Ausweichmanöver verletzt

Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der am Mittwoch, dem 10. Juni 2026, einen Sturz in Wattens (Tirol) verursacht hat. Gegen 11.50 Uhr war ein 79-jähriger Österreicher mit seinem Leichtmotorrad auf der B171 Tiroler Straße von Westen kommend in Richtung Osten unterwegs. In unmittelbarer Nähe eines Lebensmittelgeschäftes kam dem Senior ein Auto entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache verließ der unbekannte Auto-Lenker seine Fahrspur und geriet plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Der 79-Jährige reagierte und leitete auf der regennassen Straße ein Bremsmanöver ein. Dabei kam er zu Sturz.

Polizei sucht Zeugen

Er zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu. Es kam es zu keinem Datenaustausch. Der 79-Jährige begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wattens unter der Telefonnummer 059133/7128-100 zu melden.