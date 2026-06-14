Kettenreaktion reißt mehrere Radfahrer um – verletzt

Am heutigen Sonntag, dem 14. Juni 2026, ereignete sich gegen 9.50 Uhr ein Fahrradunfall auf der B100 Drautalstraße. Im Gemeindegebiet von Nörsach (Tirol) war zu dieser Zeit eine größere Gruppe von Rennradfahrern im Rahmen einer Radrundfahrt im dichten Pulk in Fahrtrichtung Oberdrauburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es während der Fahrt zu einer Berührung zwischen den Rennrädern einer 19-jährigen Österreicherin und einem weiteren, bisher noch unbekannten Sportler. Die junge Frau verlor sofort das Gleichgewicht und kam zu Sturz. Für die direkt nachfolgenden Radfahrer gab es keine Chance mehr zu reagieren: Sie prallten gegen die am Boden liegende 19-Jährige sowie ihr Sportgerät, wodurch eine Kettenreaktion ausgelöst wurde und weitere Fahrer zu Sturz kamen.

Vier Verletzte

Neben der 19-jährigen Radfahrerin zogen sich auch drei Männer im Alter von 54, 61 und 63 Jahren (allesamt österreichische Staatsbürger) Verletzungen zu. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die schwerer getroffene 19-Jährige vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Die drei älteren Radfahrer lehnten jede weitere ärztliche Hilfe ab.