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/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine verzweifelte Frauen-Silhouette im Vordergrund und Geld im Hintergrund.
Die 22-Jährige hatte nicht angegeben, dass auch ihr Lebensgefährte regelmäßig in der Wohnung lebt.
Tirol
15/06/2026
Im Tiroler Unterland

Sozialleistungsbetrug: 22-Jährige erschleicht sich 10.800 Euro Mindestsicherung zu viel

Eine 22-jährige Frau soll zwischen Juli 2025 und April 2026 Sozialleistungsbetrug begangen haben. Sie habe die Untervermietung ihrer mittels Mindestsicherung geförderte Wohnung verschwiegen, so die Polizei.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)
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Die Wohnung im Tiroler Unterland dürfte sie mit ihrem Lebensgefährten bewohnt haben, die Untervermietung an diesen hat sie aber verschwiegen. Dadurch habe sich die 22-jährige Syrerin einen höheren Richtsatz an Mindestsicherungsleistungen erschlichen. Laut Polizei liegt der Schaden bei knapp 10.800 Euro. Ihr Lebensgefährte war nämlich eigentlich an einer Obdachlosenadresse gemeldet, wohnte aber ständig in Lebensgemeinschaft mit der Beschuldigten. Bei den Mindestsicherungsanträgen wurde jedoch stets kein weiterer Haushaltsangehöriger angegeben, womit es zum Überbezug der Sozialleistungen gekommen ist, lauten die Vorwürfe.

158 Millionen Euro an Sozialleistungsbetrug aufgeklärt

In den vergangenen Monaten haben wir vermehrt über Sozialleistungsbetrügereien berichtet. Das hat unter anderem den Grund, dass eine eigens eingerichtete Task Force mit dem klingenden Namen SOLBE (Sozialleistungsbetrug) etwa alleine im Vorjahr einen Schaden von rund 158 Millionen Euro aufgedeckt hat. Einer der im Vorjahr aufgeklärten Fälle betraf einen Pensions-Betrug. Alles dazu etwa hier: PVA-Anzeige: Pensions-Betrüger ergaunert 270.000 Euro aus Österreich.

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