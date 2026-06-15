Sozialleistungsbetrug: 22-Jährige erschleicht sich 10.800 Euro Mindestsicherung zu viel

Die Wohnung im Tiroler Unterland dürfte sie mit ihrem Lebensgefährten bewohnt haben, die Untervermietung an diesen hat sie aber verschwiegen. Dadurch habe sich die 22-jährige Syrerin einen höheren Richtsatz an Mindestsicherungsleistungen erschlichen. Laut Polizei liegt der Schaden bei knapp 10.800 Euro. Ihr Lebensgefährte war nämlich eigentlich an einer Obdachlosenadresse gemeldet, wohnte aber ständig in Lebensgemeinschaft mit der Beschuldigten. Bei den Mindestsicherungsanträgen wurde jedoch stets kein weiterer Haushaltsangehöriger angegeben, womit es zum Überbezug der Sozialleistungen gekommen ist, lauten die Vorwürfe.

158 Millionen Euro an Sozialleistungsbetrug aufgeklärt

In den vergangenen Monaten haben wir vermehrt über Sozialleistungsbetrügereien berichtet. Das hat unter anderem den Grund, dass eine eigens eingerichtete Task Force mit dem klingenden Namen SOLBE (Sozialleistungsbetrug) etwa alleine im Vorjahr einen Schaden von rund 158 Millionen Euro aufgedeckt hat. Einer der im Vorjahr aufgeklärten Fälle betraf einen Pensions-Betrug. Alles dazu etwa hier: PVA-Anzeige: Pensions-Betrüger ergaunert 270.000 Euro aus Österreich.