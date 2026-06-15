Frontal-Crash auf B172: Hubschrauber im Einsatz, Straße 30 Minuten lang gesperrt

Auf der B172 im Gemeindegebiet von Kössen (Bezirk Kitzbühel, Tirol) hat sich Montagvormittag, 15. Juni 2026, ein Unfall mit drei Fahrzeugen ereignet. Zwei Personen wurden verletzt, auch der Rettungshubschrauber war vor Ort.

Gegen 11.20 Uhr wollte eine 78-jährige Österreicherin wohl mit ihrem Auto von der Gemeindestraße „Mooslenz“ auf die B172 in Richtung Kössen auffahren. Dabei geriet sie aber in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Auto einer 64-jährigen Niederländerin. Ein nachfolgender, 34-jähriger Ungar konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und touchierte das Fahrzeug der 78-Jährigen.

B172 habe Stunde für gesamten Verkehr gesperrt

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto der Niederländerin in den Straßengraben geschoben, wo sich die beiden Fahrzeuge verkeilten. Die Österreicherin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht. Die Niederländerin wurde leicht verletzt, der Ungar blieb unverletzt. Im Einsatz waren zwei Polizeistreifen, ein Rettungsauto und eben der Hubschrauber. Die B172 musste im Bereich der Unfallstelle für rund 30 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt werden.