Tödlicher Traktorunfall: 43-Jähriger rutscht bei Mäharbeiten ab und kracht in Baum

Montagnachmittag, am 15. Juni 2026, war ein 43-jähriger Österreicher gerade mit Mäharbeiten mit seinem Traktor in Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) beschäftigt. Dabei dürfte er ersten Erkenntnissen zufolge rund 90 Meter in den Wald abgerutscht und schließlich frontal mit einem Baum kollidiert sein. Für den 43-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Im Einsatz standen die Feuerwehren Gries am Brenner und Steinach am Brenner, die Bergrettung Gries am Brenner, das Rote Kreuz und ein Rettungshubschrauber.