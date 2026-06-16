Raser (71) nach 118 km/h-Fahrt durch Ortsgebiet einsichtig

Ein 71-jähriger Österreicher wurde auf der B175 im Ortsgebiet von Ebbs (Bezirk Kufstein, Tirol) mit einer Geschwindigkeit von 118 km/h gemessen. Sowohl Führerschein als auch Auto wurden vorläufig abgenommen.

Es war Montagabend, am 15. Juni 2026 gegen 21.30 Uhr, als der 71-jährige Österreicher mit seinem Auto vom Dorfzentrum Ebbs kommend in Richtung Kufstein raste. Dabei wurde er von einer Polizeistreife eben mit 118 km/h gemessen. „Er zeigte sich einsichtig“, wissen die Beamten. Ihm wurde noch vor Ort der Führerschein abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnamt.