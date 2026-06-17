Skip to content
Region auswählen:
/ ©Rotes Kreuz Stmk
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungshubschrauber des Roten Kreuz.
Der Pensionist war bei Bewusstsein, nach der Erstversorgung durch die Rettung und Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.
Wattenberg
17/06/2026
Verletzt

89-Jähriger schlittert mit Auto in Straßengraben und kracht gegen Steinmauer

Im Gemeindegebiet von Wattenberg (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) verlor ein 89-Jähriger Mittwochfrüh die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in einen Straßengraben. Zeugen leisteten unverzüglich Erste Hilfe.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am Mittwoch, den 17.06.2026, gegen 08.45 Uhr, verlor ein 89-jähriger Österreicher auf der L339 im Gemeindegebiet von Wattenberg aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, welches mit einer Leitschiene kollidierte.

Mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Der Wagen geriet schließlich in einen Straßengraben und kam an einer angrenzenden Steinmauer zum Stillstad. Zeugen des Unfalls leisteten unverzüglich Erste-Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 89-Jährige war bei Bewusstsein, nach der Erstversorgung durch die Rettung und Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.

Fahrzeug von Abschleppunternehmen aus Graben gezogen

Durch die Feuerwehr wurden austretende Flüssigkeiten gebunden. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Im Bereich der Unfallstelle war die L339 bis ca. 09.40 Uhr nur durch wechselseitige Anhaltung befahrbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.06.2026 um 17:42 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: