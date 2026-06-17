89-Jähriger schlittert mit Auto in Straßengraben und kracht gegen Steinmauer
Im Gemeindegebiet von Wattenberg (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) verlor ein 89-Jähriger Mittwochfrüh die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte in einen Straßengraben. Zeugen leisteten unverzüglich Erste Hilfe.
Am Mittwoch, den 17.06.2026, gegen 08.45 Uhr, verlor ein 89-jähriger Österreicher auf der L339 im Gemeindegebiet von Wattenberg aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, welches mit einer Leitschiene kollidierte.
Mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen
Der Wagen geriet schließlich in einen Straßengraben und kam an einer angrenzenden Steinmauer zum Stillstad. Zeugen des Unfalls leisteten unverzüglich Erste-Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 89-Jährige war bei Bewusstsein, nach der Erstversorgung durch die Rettung und Notarzt wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades mittels Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht.
Fahrzeug von Abschleppunternehmen aus Graben gezogen
Durch die Feuerwehr wurden austretende Flüssigkeiten gebunden. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Im Bereich der Unfallstelle war die L339 bis ca. 09.40 Uhr nur durch wechselseitige Anhaltung befahrbar.