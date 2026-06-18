Mordversuch: Mann sticht Lebensgefährtin mit Messer in den Oberkörper

Ein mutmaßlicher Beziehungsstreit in Tirol endete gestern Mittwoch mit einem Polizeieinsatz und einer Schwerverletzten. In Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) rief eine 37-jährige Frau am späten Vormittag die Polizei um Hilfe.

In der Wohnung stieß die Polizei auf die Frau mit einer schweren Stichverletzung am Oberkörper.

In der Wohnung stieß die Polizei auf die Frau mit einer schweren Stichverletzung am Oberkörper.

Am 17. Juni 2026, gegen 10.50 Uhr verständigte eine 37-jährige Österreicherin telefonisch die Polizei, dass sie in ihrer Wohnung in Wattens (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) einen Streit mit ihrem Lebensgefährten habe. Beim Eintreffen in der Wohnung bemerkten die Polizisten bei der offenbar beeinträchtigten Frau eine Stichverletzung am Oberkörper.

Mann wird festgenommen, Frau wird schwer verletzt in die Klinik Innsbruck gebracht

Sie gab an, dass ihr die Verletzung von ihrem 47-jährigen Lebensgefährten mit einem Messer zugefügt worden sei. Der ebenfalls offenbar beeinträchtigte 47-jährige Österreicher wurde in der Wohnung festgenommen. Die 37-Jährige wurde von der Rettung mit einer schweren Verletzung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Weitere Erhebungen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 14:22 Uhr aktualisiert