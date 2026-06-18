Boot gegen Brückenpfeiler gedrückt: 27-Jähriger bleibt mit Fuß hängen

Es sollte ein entspannter Nachmittag auf dem Fluss werden: Ein Boot, drei Freunde aus Deutschland und die Strömung des Lechs in Richtung Reutte. Bei Eigenalp kam es allerdings zu einem schweren Unfall.

Das Boot wurde gegen den Brückenpfeiler gedrückt und blieb dort hängen.

Das Boot wurde gegen den Brückenpfeiler gedrückt und blieb dort hängen.

Am heutigen Donnerstag, den 18. Juni 2026, gegen 14.15 Uhr machten ein 27-jähriger Deutscher und zwei 29-jährige Deutsche mit einem „Kanadier“ eine Bootstour auf dem Lech von Steeg in Richtung Reutte (Tirol). In Elbigenalp wollten die Männer am Brückenpfeiler der Nikolausbrücke links vorbeifahren.

Boot blieb am Brückenpfeiler hängen

Das Boot wurde jedoch gegen den Brückenpfeiler gedrückt und blieb dort hängen. Die beiden 29-Jährigen konnten das Boot und den Fluss selbständig verlassen. Der 27-Jährige blieb allerdings mit dem Fuß im Boot hängen. Schließlich konnte er sich selbst befreien und auf eine Schotterbank retten.

Verletzter mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Reutte geflogen

Passanten setzten die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde geborgen und vom Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Reutte geflogen. Das Boot wurde geborgen. Im Einsatz standen die Feuerwehr Elbigenalp, die Rettung, die Bergrettung Elbigenalp, die Wasserrettung Reutte, ein Rettungshubschrauber und die Polizei.