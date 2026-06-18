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/ ©Montage: O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Ein 19-jähriger Motorradfahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er wird ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
Imst
18/06/2026
Verletzt

19-jähriger Biker prallt frontal auf Heck eines Autos

Ein Motorradunfall mit einem Verletzten ereignete sich am heutigen Donnerstag gegen 17 Uhr im Gemeindegebiet von Imst (Tirol). Der ebenfalls am Unfall beteiligte Autofahrer blieb unverletzt.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
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Am Donnerstag, den 18.06.2026, gegen 17 Uhr, lenkte ein 55-jähriger Österreicher sein Auto auf der L61 im Gemeindegebiet von Imst, Brennbichl (Tirol), in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte bei km 0,75 nach links einzubiegen, weshalb er das Fahrzeug zum Stillstand brachte.

Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

Zur selben Zeit lenkte ein 19-jähriger Österreicher sein Motorrad hinter dem Wagen, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte frontal auf das Heck des Autos. Dabei wurde der Motorradlenker unbestimmten Grades verletzt und nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Motorrad entstand ein erheblicher Sachschaden.

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