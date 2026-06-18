Autofahrer übersieht Rennrad und löst Hubschrauber-Einsatz aus

Dass ein Rennradfahrer stehen blieb, um eine Fußgängerin queren zu lassen, übersah am Donnerstagnachmittag in Sölden (Bezirk Imst, Tirol) ein Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß.

Ein Autofahrer übersah den Rennradfahrer und touchierte diesen von hinten, sodass dieser auf die Motorhaube und anschließend zu Boden fiel.

Ein Autofahrer übersah den Rennradfahrer und touchierte diesen von hinten, sodass dieser auf die Motorhaube und anschließend zu Boden fiel.

Am 18.06.2026, gegen 17 Uhr, lenkte ein 40-jähriger Deutscher (aus Nordrhein-Westfalen) sein Rennrad entlang der B186 im Ortsgebiet von Sölden talauswärts. Zur selben Zeit lenkte ein 44-jähriger Österreicher sein Auto in dieselbe Richtung.

Rennradfahrer hielt an, um Fußgängerin queren zu lassen

Auf Höhe km 34,6, auf Höhe des dortigen Fußgängerübergangs hielt der Rennradfahrer um eine Fußgängerin queren zu lassen. Der Autofahrer übersah den Rennradfahrer und touchierte diesen von hinten, sodass dieser auf die Motorhaube und anschließend zu Boden fiel.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen

Der Deutsche zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu, wurde mit dem RTW zum Heliport und anschließend mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. Der Lenker des Autos blieb unverletzt.